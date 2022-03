Techniques de peche des poissons d'eau douces

Un guide complet pour des parties de pêche réussies des poissons qui peuplent les eaux douces des rivières et des plans d'eau. - Une présentation de chaque poisson : l'anatomie, le comportement, les milieux aquatiques qu'il fréquente pour mieux cerner la bonne technique pour l'attraper. - Les techniques adaptées suivant le milieu de pêche : en rivière ou en plan d'eau. - Le choix du matériel, les montages et les stratégies pour s'adapter à chaque environnement de pêche, le tout illustré par des schémas et des tactiques d'animation des leurres. - Des idées pour découvrir la pêche ou améliorer ses compétences dans tous les domaines et passer des moments inoubliables au bord de l'eau.