Le coeur fauve. Poèmes 2009-2022 Tome 1

Les poèmes dévoilent l’intimité des choses, en particulier celle de l’être trop sollicité par son mental, qui oublie trop souvent son cœur, pour être soi entier. Leurs mots sont nos paroles prononcées à voix basse pour accéder à notre inconscient, domaine qui échappe au conscient. Leur lecture silencieuse ou leur déclamation avec la voix claire, ont toujours un effet sur le corps et la psyché. Un temps de recueillement pour soi. Antoine de Saint-Exupéry a écrit «il n’est qu’un luxe véritable et c’est celui des relations humaines». J’ose ajouter modestement ici, un autre luxe, celui de la lecture silencieuse d’un poème, ou sa déclamation, selon l’émoi et le contexte. Pénétrer dans l’intime de soi, pour y trouver un apaisement et y accueillir la joie après une épreuve, est le rafraîchissement, peut-être même l’aube d’une renaissance offerte à l’âme qui se croyait perdue. Cela est bien un luxe gratifiant, auquel l’homme ne recourt pas assez souvent. La parole n’est pas perdue, elle est seulement voilée, c’est l’homme qui se croit perdu ! A ce titre les poèmes apportent une nourriture dont l’âme a besoin pour supporter la cohabitation d’avec le corps dès la naissance, sans pouvoir s’en extraire le temps de son incarnation. La poésie peut aider l’être à se dévoiler sur d’autres plans de conscience, elle est un chemin de libération qui peut favoriser son épanouissement terrestre, surtout son éveil avant de quitter son corps. Laissez-vous séduire par la beauté de la vie qui se laisse percevoir dans ces poèmes, vous éloignant, un tant soit peu, des bruits et de la folie des hommes. Cette beauté que l’on ne voit pas toujours et qui pourtant nous entoure, est celle que prodigue l’énergie de l’Amour lorsqu’il pénètre dans nos coeurs.