L'Intégrale Orsinia

Intégrale qui regroupe le roman "Malafrena" , les nouvelles du recueil "Chroniques Orsiniennes" , des inédits et une carte. Dans l'Orsinie, un pays imaginaire, Itale Sorde, brillant universitaire nourri des textes de la Révolution française, quitte en 1825 Val Malafrena, le domaine familial et le paradis de son enfance, pour Krasnoy, la capitale, où il devient membre d'une société secrète engagée dans la lutte contre l'occupant autrichien. Au moment où l'exaltation estudiantine et les discussions enflammées rencontrent l'Histoire, Itale, convaincu d'agitation subversive, est emprisonné avant de participer à la révolution orsinienne qu'étouffe une sanglante répression. Définitivement meurtri, il revient à Malafrena où l'attendent, soumis au rythme des travaux et des jours, ceux qui ont continué d'habiter les magnifiques et immuables paysages du passé - comme si le temps avait deux vitesses.