Lâche l'affair. Une enquête de Charline et Adèle

Six mois après le dénouement de "l'affaire Baralando" , Charline et Adèle sont appelées en renfort pour enquêter sur la disparition d'un élève du lycée Sainte-Croix, établissement bourgeois d'Aix-en-Provence. Seulement voilà, les deux associées de "A&C Détectives" sont fâchées. Charline est en pleine crise existentielle et a décidé de tout laisser tomber, que ce soit le métier de détective ou ses études ; Adèle, elle, est infiltrée comme professeure de mathématiques à Sainte-Croix, et va faire équipe avec Renan, un charismatique commissaire de police. Alors que l'affaire prend un tournant inattendu, les deux copines acceptent finalement de mettre leurs différends de côté, bien décidées à élucider cette disparition. Charline, avec ses jeans pattes d'éph' et ses baskets fluo, se retrouve alors élève de Terminale S, et les deux détectives nous entraînent à nouveau dans leurs histoires rocambolesques, pour notre plus grand bonheur.