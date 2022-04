Grimpe urbaine a marseille

Voici le premier topo de grimpe urbaine en France et plus précisément, à Marseille ! Ce guide vous invite à grimper sur plus de 300 blocs ouverts dans les huit premiers arrondissements marseillais. Travaillez la finesse de vos mouvements grâce à la variété des lieux sélectionnés, des difficultés proposées (du 3 au 8b) et des styles d'ouverture. Découvrez l'histoire de cette discipline avec des interviews de Léo Urban et Antoine Le Menestrel, des photos de Nicolas Pelorson ainsi que le guide du "bon grimpeur urbain" et ses conseils pratiques pour débuter. Les cartes, photos et dessins d'artistes marseillaises et marseillais vous proposent d'envisager la ville autrement, de vous la réapproprier par la grimpe.