Méthodes statistiques en gestion (+ brochure de synthèse). Applications en management, production, comptabilité, finance et ressources humaines - Traitement de données avec Excel

L'objectif premier de cet ouvrage est de présenter des éléments de méthodologie et d'outils statistiques utiles dans la prise de décision en gestion, à l'aide de données réelles provenant d'entreprises, de journaux, de magazines, de publications scientifiques, de rapports de recherche, de sondages... et ceci, avec une variété d'applications provenant des domaines de la gestion, de la finance, des ressources humaines, de la production, des relations industrielles et des sciences comptables. L'analyse des données est appuyée par une utilisation importante du tableur Excel de Microsoft ; on trouve sur le cédérom les fichiers de données des divers exemples, exercices résolus, exercices d'application et exercices de révision et de synthèse permettant une utilisation efficace d'Excel et facilitant l'apprentissage. Les versions 2013 et 2016 d'Excel sont privilégiées. La brochure d'accompagnement résume l'essentiel des modèles probabilistes et des outils statistiques utilisés en sciences de la gestion. Elle contient également un complément sur Excel (versions 2013-2016). C'est un outil pédagogique important qui permet une révision rapide de tous les concepts probabilistes et statistiques utilisés en sciences de la gestion.