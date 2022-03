Statuts de la magistrature : réflexions sur un droit spécial

Le magistrat est un acteur connu du système judiciaire, clé de voute de ce dernier. Malgré tout, persistent des inconnues autour de ses différentes missions, du fonctionnement de l'institution, de l'accès à la profession, ou du pouvoir d'inspection, etc. Depuis la loi du 6 août 2019 les procédures disciplinaires ont été modifiées : il s'agit donc d'un sujet d'actualité. C'est pourquoi, cet ouvrage propose de dresser le portrait " hyper " complet du magistrat : par des approches historiques, philosophiques, et juridiques, il fournit les clés de compréhension de la profession et apporte des éclairages sur les rouages de la machine judiciaire. Des normes juridiques encadrant l'indépendance de la magistrature, en passant par la description des différents concours d'accès, revenant sur l'histoire de l'ENM, et sur le cadre juridique du travail juridictionnel (droit aux congés) ou la gestion des effectifs, cet ouvrage rassemble toutes les réflexions gravitant autour du statut du magistrat de manière exhaustive !