L'art du business plan. Construire votre projet, évaluer sa rentabilité et rassurer vos partenaires

Maitriser ses chiffres et son business plan, c'est maîtriser son activité et mettre toutes les chances de succès de son côté. Avant tout, rédiger un BP permet de s'interroger sur la rentabilité de l'entreprise et sur les moyens nécessaires au démarrage de l'activité. Mais un BP sert aussi à rassurer ceux que vous voulez impliquer dans votre projet : vos associés, vos financeurs, votre bailleur, vos partenaires commerciaux. Un livre simple et concret sr le business plan, largement centré sur la partie du BP qui fait le plus peur : les tableaux financiers. Quatre profils d'entrepreneurs correspondant à autant de projets servent de fil rouge : activité libérale, plateforme web, alimentation, ouverture d'un lieu.