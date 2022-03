Le modélisme de mode. Volume 2, Coupe à plat : les transformations

Manuel de coupe à plat à l'usage des apprentis modélistes ou des particuliers qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs patrons. L'ouvrage présente les règles de base de la construction à plat des patrons, et toutes les explications nécessaires à la réalisation sur mesure des modèles proposés. Les tracés sur le tissu y sont détaillés pas à pas, jusqu'au patron fini, à l'aide de très nombreux schémas, clairs et précis. Le manuel de référence de tous les apprentis modélistes ! Au sommaire : GénéralitésLes vestesLes kimonosLes raglansLes pantalonsLes capuchesLes capesLes bustiersLes traines et les surjupesDictionnaire de la couture