Des murs empreints de souvenirs, le passé qui s'insinue, des liens qui se tissent entre humain et végétal, des déracinés qui s'enracinent l'un à l'autre, la joie qui jaillit aux endroits les plus inattendus, la peur qui submerge et reflue, des élans maladroits, les mille façons de voir une même réalité, une déclaration d'amour à la vie sous toutes ses formes... ... et l'idée que le bonheur pourrait bien dépendre, essentiellement, de l'histoire qu'on se raconte.