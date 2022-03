La voie de la sorcière. Spiritualité & empowerment

Etre une sorcière aujourd'hui ! Embarquez pour un voyage enchanté dans l'une des plus anciennes traditions spirituelles connues de l'humanité. Découvrez les racines de la sorcellerie et ce qu'implique le fait d'être une sorcière, ainsi que les cycles saisonniers, les rituels, les sorts et la magie pratique. Vous êtes les nouvelles sorcières ! Apprenez à puiser dans la magie, à retrouver votre pouvoir inné, à vous connecter au monde naturel et à réaliser vos rêves grâce à des connaissances anciennes, en honorant la Terre, vous-même et les autres. Vous apprendrez les pratiques issues de la Wicca : Lancer des sorts Fabriquer des charmes magiques Exécuter des rites et des rituels Créer un cercle de sorcières Organiser des voyages psychiques Contacter les esprits de la nature La sorcellerie est une tradition de liberté et, à ce titre, sentez-vous toujours libre d'être vous-même.