Kemono Incidents - tome 12. 12

Une série qui dynamite les codes du récit fantastique en le plaçant dans un contaxte urbain et contemporain. Inugmi accepte d'entraîner ses trois protégés : Kabané, Shiki et Akira afin qu'ils puissent affronter Inari et sa cohorte de renards. Ils se rendent alors dans les montagnes pour rencontrer un Tanuki au pouvoir mystérieux. Pendant ce temps, Nobimaru poursuit ses manigances. Quelles sont les réelles intentions du jeune renard alors qu'un nouvel affrontement est sur le point d'éclater...