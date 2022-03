Fullmetal Alchemist Perfect Tome 10

Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et de tragédie, Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute mangathèque ! La lutte contre les homonculi s'intensifie ! Après un combat sans merci, Edward et Lin se sont fait avalés par Gluttony. Ils découvrent dans son gigantesque estomac de nombreux éléments concernant le complot organisé par les homonculi et la véritable apparence de Envy. Ils arrivent à s'extraire de la panse du monstre, mais tombent nez à nez avec un mystérieux personnage qui ressemble trait pour trait à Van Hohenheim. De son côté, le colonel Roy Mustang se fait prendre à son propre piège en tentant de compromettre le président King Bradley. Nos héros sont en mauvaise posture ! Vont-ils réussir à sortir indemnes de ce bourbier ?