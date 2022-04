Les secrets de l’histoire naturelle contenant les merveilles et choses mémorables du monde. contenant les merveilles et choses mémorables du monde

Rédigé au tournant du xve siècle, Les secrets de l'histoire naturelle contenant les merveilles et choses mémorables du monde appartient à ces créations animées d'un désir de totalité, qui se veulent consigner et rapporter tout ce que contient le monde, d'en donner la plus large et la plus éloquente des représentations et d'en constituer par là même un véritable savoir. En cela, cet ouvrage doit-il être également considéré comme une curiosité, une forme d'émerveillement et d'étonnement devant le spectacle de la prodigieuse profusion des formes du réel. A cet égard, s'agit-il là, aussi, d'une géographie : étymologiquement parlant d'une écriture de lieux, d'une écriture décrivant cinquante-six pays ou territoires plus ou moins lointains et présentés par ordre alphabétique, depuis la première entrée : Afrique, et jusqu'à la dernière : Ululande. Un texte à valeur encyclopédique qui se trouve relevé, de façon magistrale, par un autre discours, graphique cette fois, puisque chacun des chapitres présentant un pays est pourvue des illustrations réunies dans le présent volume, dont la fonction est de mettre en valeur les caractéristiques principales de chacun de ces territoires. Double discours, donc, fait de phrases et d'images, d'une vitalité sans pareille, au point de savoir encore et toujours toucher celles et ceux qui en tournent les pages.