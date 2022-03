Avec lui sur les chemins du monde

Parcourir les écrits de petite soeur Magdeleine de Jésus fait toucher à la formidable vitalité qui l'animait et à l'actualité du message évangélique qu'elle a si bien su incarner. Aujourd'hui dans notre monde, les " petits " ont de plus en plus de difficulté à ne pas devenir un déchet pour la société ; les idéologies font obstacles au dialogue entre les peuples et les religions, la violence se fait au nom de " Dieu ". Cette femme fragile et malade depuis son enfance offre le moyen d'être chacun des " étincelles d'amour " capables de réchauffer la pièce la plus froide de solitude. Tout ce qu'elle a vécu, femme d'écoute et de compassion, est devenu occasion de rencontrer Jésus et d'annoncer la sa tendresse. Ces pages nous parlent de la relation privilégiée avec l'islam, le respect de chaque personne et de sa culture, de partager le journal avec ses voisins et collègues de travail, dans une recherche passionnée du visage du Père à travers ce que la vie nous apporte.