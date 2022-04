Zozo Zombie Tome 9

Au menu de ce volume : bien des soucis pour Zozo Zombie ! Une canicule s'abat sur Tokyo... De quoi faire fondre notre héros... Joe le chasseur de zombies est de retour, tous aux abris ! Les zombies peuvent être des chiens, mais pour être chiens, ils en aiment toujours les os. Pire que tout, le drame que chacun redoute se produit : il n'y a plus de papier toilette dans les WC ! Comme à chaque fois, Zozo se tire de situations impossibles avec des solutions encore plus improbables alors que Isamu, son ami humain, fait souvent les frais de ses trouvailles horrifiques. L'auteur joue des codes de l'humour, de situation, de langage, de personnage... sans jamais lasser, et utilise le burlesque de son personnage pour inventer toutes sortes d'histoires improbables et cocasses.