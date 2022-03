Au revoir les enfants de Louis Malle

40 ans après les faits, Louis Malle peut enfin raconter son histoire... Récit d'une amitié entre deux jeunes garçons à l'hiver 1944, un bourgeois et un Juif caché dans un pensionnat catholique. Au revoir les enfants est tiré d'une histoire vraie, mais n'est pas pour autant le récit exact de la relation liant le réalisateur à Hans-Helmut Michel (le Jean Bonnet du film). La force du film est de reléguer la 2nde Guerre mondiale à l'arrière-plan pour être d'abord un grand film sur l'enfance. Or, la menace demeure : la découverte de la véritable identité de Bonnet, la présence des collaborateurs français et des soldats allemands. Jusqu'à la scène finale de dénonciation où le Père Jean est arrêté par la Gestapo avec les trois élèves juifs qu'il avait cachés. C'est alors que prend tout son sens le titre du film. Ce livre analyse de manière inédite les rapports de Louis Malle avec ses souvenirs et les faits tels qu'ils se sont déroulés. Il lui aura fallu plus de 40 ans pour pouvoir se confronter à cet épisode traumatique et fondateur de son enfance.