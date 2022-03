Vert Samba

Un homme fuit le chaos du monde en se réfugiant dans le sud de la France, à l'écart de tout, mais le réel se rappelle à lui sous forme de deux étranges meurtres... Niels est un homme qui a décidé de tout quitter et de se retirer du monde en venant vivre dans une cabane dans le sud de la France. Loin de la violence du monde urbain, il fabrique des leurres qu'il vend sur Internet. Il a choisi de s'entourer de très peu de monde : son amoureuse Lizzie, le père de celle-ci, le flic Malko et son propre père Paddy. Mais dans ce petit coin sauvage, le crime ne cesse de s'inviter. Deux ostréiculteurs sont retrouvés morts. Un tatouage sur le bras fait le lien entre ces deux meurtres. Ce tatouage semble faire référence à un vieux groupe de rock local dont les membres appartiendraient à l'extrême droite. Avec sa compagne Lizzie qui exerce le métier de journaliste, Niels ne va pas avoir le choix, et devra mener l'enquête.