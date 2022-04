Les bâtons dans les roues !. Trash BD autobiographique, romancée et non validiste

Autobiographie romancée et pas trop correcte / Trash BD sur le Handicap En cette première BD, le très jeune auteur règle ses comptes à un sort cruel et moqueur, dans un style moderne et libéré, aussi violent et hilarant que désemparant. A 20 ans, Pako n'est pas seul. Il a un frère toujours avec lui, un frère jumeau. Pour une vilaine histoire de cordon ombilical, pendant la grossesse il a mangé pour deux, laissant son frère presque à jeun. Tous les deux ont survécu, mais au prix d'un très lourd handicap, et d'un aussi lourd sentiment de culpabilité. Ensemble, ils trouvent des réponses impossibles et loufoques aux terribles questions de leur existence. Passionné de dessin de presse, brillamment diplômé de l'Ecole Estienne, ancien stagiaire à Charlie et au journal Zélium, Pako exerce déjà des métiers de merde pour survivre et tenir le coup, le temps de devenir milliardaire grâce à ses dessins satiriques et à ses impressionnantes BD...