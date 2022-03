Le méga gâchis. Histoire secrète de la pandémie

Pourquoi, sur le Covid, Martin Blachier n'a-t-il pas été écouté par la technocratie d'Etat ? En quoi ses modélisations ont menacé le corporatisme du système de santé ? A quoi renvoie le pouvoir occulte qui régente nos vies ? Le récit de son combat et l'alerte sur notre démocratie par le plus médiatique des médecins. Dans ce document choc, le plus médiatique des médecins, invité sur tous les plateaux télé, dévoile les vérités cachées sur la crise de la Covid, livre le récit de son combat contre la technocratie et lance l'alerte sur les dérives de notre démocratie. Si on avait écouté Martin Blachier, ses modélisations et ses prévisions, nous aurions anticipé les vagues et les variants, limité les confinements à répétition, accéléré les vaccinodromes et les autotests, contenu le désastre économique, politique et psychologique des milliards partis en fumée, des dépressions collectives, des doutes et des fureurs de tous bords. Mais, pour masquer leur incompétence et leur impuissance, pour couvrir leurs indécisions et leurs erreurs, pour poursuivre leur confiscation du pouvoir, les ministères et les agences, les administrations et les corporations ont tout fait pour le bâillonner. Et ce n'est que grâce aux médias qu'il a pu briser l'omerta des institutions. Des manoeuvres secrètes des apparatchiks aux consultations clandestines des dirigeants, Martin Blachier révèle ici les rouages et les coulisses d'un pays qui tue son talent. A lire absolument pour ne pas répéter, demain, le méga-gâchis français.