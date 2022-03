Le buveur d'encre : Le buveur de hiéroglyphes

Le buveur d'encre s'aventure en Egypte ! Marceline, une amie archéologue de Draculivre, l'invite en Egypte : elle a fait une découverte incroyable dans la Vallée des rois. Seulement, quand ils se retrouvent dans les ruines, rien ne se passe comme prévu ! Draculivre déclenche un piège et réveille une momie victime de malédiction... Sortiront-ils vivants de ce tombeau ? Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie.