MONDES FUTURS - NOURRIR L'HUMANITÉ

D'ici 2050, notre planète devrait compter entre 9 et 10 milliards d'habitants. Mais la Terre aura-t-elle les ressources nécessaires pour permettre à tous les habitants de manger à leur faim et d'accéder à des aliments sains ? Est-il possible de produire davantage, et de réduire la faim dans le monde, tout en préservant l'environnement ? Mangera-t-on, un jour, de la viande artificielle ou des insectes ? De la production à la consommation, des champs jusqu'à nos assiettes, de la fourche à la fourchette, tout un système alimentaire est en pleine transformation pour relever le défi de nourrir toute l'humanité.