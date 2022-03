Images interdites. Tome 2

Après avoir fait sa révolution au XIXe siècle, l'iconographie prend au coeur de nos sociétés contemporaines une place et un pouvoir considérables à tel point que l'on parle aujourd'hui de "civilisation(s) de l'image" . Comme à ses débuts, cette révolution s'accompagne d'une forme de répression bien connue sous le nom de "censure" . L'Anastasie d'hier n'a pas disparu et demeure active, redoublant de zèle dans les médias et notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Une enquête signée d'un spécialiste de la question, déjà auteur d'Images interdites, publié chez Alternatives en 1989.