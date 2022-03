Collection Printemps - J'habille mes amies - Créatrice de mode

Des modèles à habiller de tenues et d'accessoires pour le printemps avec plus de 350 autocollants dont 150 vignettes blanches à personnaliser. Les stylistes en herbe sont invités à créer leur propre collection de mode et à habiller les amies de tenues printanières pour différentes occasions dont une réception, un mariage et une journée aux courses. L'activité idéale pour les jeunes fans de mode avec plus de 350 autocollants, dont 150 vignettes blanches à personnaliser, des conseils sur le choix des motifs et les associations de couleurs ainsi que des idées pour créer un carnet de croquis de mode et des planches de tendance.