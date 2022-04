" En témoin de mon temps, je propose mon questionnement d'un monde, le nôtre, avec ses dérives, ses stigmates, ses dangers. Mon travail souhaite consigner les sens et les non-sens de notre époque, dans une intention à la fois artistique et philosophique. Il s'agit ici d'une mise en question de notre responsabilité, notre lucidité, notre engagement vis à vis des éléments qui assurent la vie sur notre planète. Ce travail scelle donc un dialogue entre image et pensée, comme un écho devenu cri d'alarme. Je souhaite ne pas m'enfermer dans un style, dans un système mais en tant qu'artiste donner à mon propos des résonnances multiples ". Au-delà des étiquettes et des modes, Nicole Callebaut trace une voie faite d'intégrité et d'exigence, et fait entendre dans le bruit du monde, y compris celui du monde de l'art, une musique singulière et entêtante. Et se jouant des codes et des conventions artistiques, décochant à l'occasion quelques coups de griffe au marché de l'art (In Art We Trust), entremêlant l'enseignement spirituel de l'Orient (du Tibet et du Moyen-Orient notamment) et l'histoire de l'art occidental (de Goya au Pop Art), elle garde le cap et sait exactement pourquoi elle continue inlassablement de peindre.