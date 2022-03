Israël street art

Par son caractère cosmopolite et sa diversité culturelle, une ville en évolution constante qui se réinvente chaque jour, Israël porte une scène street art de premier ordre mais méconnue. Fruit de sept années de collecte photographique à travers ses plus beaux spots, essentiellement à Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa, ce livre unique reproduit près de 300 oeuvres d'une centaine d'artistes israéliens. Sa forme d'abécédaire traduit idéalement les questionnements, les préoccupations et les motivations auxquels la création artistique israélienne est confrontée, laissant la part belle aux témoignages de ceux qui l'animent dans la plus grande ferveur dans la rue : " Leur art est immédiat, cru et engagé. Il dit sans détour les souffrances d'une société qui s'est modernisée trop vite... " (Michel Fily, extrait de la préface) Cet ouvrage est le premier du genre en langue française et permet une visite originale d'Israël, avec ses artistes urbains pour guides.