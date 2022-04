Thorgal - Tome 3 - Les trois vieillards du pays d'Aran rééd nouvelles couleurs

Follement épris l'un de l'autre, le valeureux viking et la fille de Gandalf sont unis pour le meilleur et pour le pire. Mais, contre son gré, Aaricia vient d'être sacrée reine par "les trois vieillards du pays d'Aran" et son époux ne peut dès lors plus l'approcher ! Une nouvelle version totalement recolorisée par Gaétan Georges, le coloriste des albums les plus récents. Une réédition parfaite pour faire découvrir la saga mythique à petit prix.