Bestiaire de monstres et créatures

Avec ce grand bestiaire illustré, partez à la rencontre de plus de 60 monstres et créatures du monde entier ! Du Minotaure au monstre du Loch Ness, en passant par le loup-garou, la licorne ou encore le basilic, retrouvez les créatures fantastiques les plus célèbres de la mythologie, du cinéma et de la littérature ! Les monstres sont répertoriés par famille. L'autrice, Sabine Boccador, les présentent dans leurs grandes caractéristiques (pays d'origine, aspect, parents, arme ou point faible), puis elle conte leurs histoires, toutes plus épiques les unes que les autres. Au pinceau, le peintre et bédéiste Benjamin Bachelier signe des images fortes et très évocatrices qui nous emmènent dans un monde parfois effrayant, parfois émouvant, toujours captivant. A partir de 5 ans. Les familles de monstres Les créatures composites Les créatures mi-femme, mi-bête Les créatures mi-homme, mi-bête Les dragons Les serpents Les chevaux Les chiens, loups et renards Les chats Les oiseaux D'autres monstres