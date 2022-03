Jardins merveilleux. Une aventure florale à colorier

Laissez-vous inspirer par les merveilleuses planches florales de Sara Muzio. Porté par votre imagination, vous composerez votre propre jardin et vous offrirez des heures de détente pleines de couleurs et de fantaisie. Tel un artiste, la Nature a trouvé une extraordinaire façon d'exprimer sa propre créativité. Elle nous offre à chaque printemps une explosion de vie et de couleurs. Des fleurs aux tonalités douces comme celle des délicats cerisiers, d'autres étonnament chaudes et profondes comme la rose, symbole de passion, ou encore le tournesol qui rappelle la lumière intense de l'été. Chaque pétale, petit ou grand, représente une oeuvre d'art unique en son genre, car éphémère et fugace. Ce splendide livre de coloriage, désormais disponible en format réduit, s'inspire de toutes ces émotions visuelles intenses que la mine raffinée de Sara Muzio a su saisir et transmettre. Page après page, fleur après fleur, vous pourrez vous aventurer dans le coloriage de formidables dessins, et créer à l'aide de vos couleurs préférées votre propre jardin.