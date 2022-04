Montpellier en BD - Tome 2 - Des guerres de Religion à nos jours

A travers une fiction passionnante, découvrez ce deuxième tome relatant l'histoire de Montpellier depuis les guerres de Religion jusqu'à nos jours. Tremblez lors de l'attaque de la cathédrale Saint-Pierre, évitez les boulets des canons de Louis XIII, découvrez les destins exceptionnels de l'inventeur du parachute et ceux d'autres célèbres pionniers montpelliérains, goûtez à la prospérité et aux luttes de la capitale viticole, contemplez les folies architecturales de cette vivante et étonnante cité qui attire à l'heure actuelle tous les talents ! S'appuyant sur des faits avérés, des personnages réels, des reconstitutions de lieux et des archives historiques, les différents chapitres évoquent l'histoire de cette ville qui deviendra la célèbre métropole que l'on connait aujourd'hui. Les événements qui ont marqué les Montpelliérains, par leur caractère légendaire, fédérateur ou emblématique, ont été soigneusement choisis et scénarisés. Ils s'accompagnent d'une documentation riche et précise.