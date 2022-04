Cemetery Boys

"Le visage de l'esprit était tordu par une grimace, ses doigts noués dans le tissu de son haut. Il portait un blouson en cuir noir avec un capuchon sur un t-shirt blanc, des jeans délavés et une paire de Converse. "Ce n'est pas Miguel" , essaya de chuchoter Maritza, mais elle n'avait jamais vraiment eu une voix faite pour ça. Yadriel gémit et se passa la main sur le visage. Du bon côté des choses, il avait invoqué un esprit pour de vrai. Du mauvais côté des choses, il n'avait pas invoqué le bon". Un premier roman qui laisse sans voix ; véritable mélange d'authenticité et d'émotions. Aiden Thomas signe ici un titre à lire absolument, qui aborde des sujets lourds tels que l'acceptation des personnes LGBTQI+, le racisme, la colonisation, ...