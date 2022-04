Mon grand imagier des couleurs

L'imagier des couleurs, un incontournable dans la bibliothèque des tout-petits ! Une centaine de photos pour apprendre les couleurs en toute simplicité ! La mise en page claire et les photos favorisent l'interaction avec l'enfant qui peut facilement montrer les divers éléments, les citer à voix haute et mémoriser leurs noms. Le grand format aux coins ronds et le carton épais font de ce bel ouvrage un cadeau de naissance idéal. Quatre titres existent déjà dans cette collection : La journée de bébé, Les animaux, La ferme et Noël.