Aux souffles de l'autan

Fin des années 1950 : Bastien et René, amis inséparables depuis le jour commun de leur naissance, profitent avec insouciance de leurs 19 ans. Bastien partage son temps entre les vignes familiales et Pierrette, sa jeune fiancée. Plus tard, il le sait, il reprendra les terres de ses aïeux. René, plus timide, se montre davantage intéressé par la chasse que par les filles. Au coeur de leur village du Lot-et-Garonne, la vie s'écoule entre travail de la terre, liens familiaux forts et amitié sincère. Mais un jour la nouvelle tombe : Bastien et René sont mobilisés pour l'Algérie afin d'y effectuer leur service militaire. Là-bas, René connaît ses premiers émois auprès d'Eliane, la fille des colons qui les héberge, tandis que Bastien s'éprend de la jeune soeur d'un harki, se retrouvant tiraillé entre deux amours incompatibles. Confrontés à la réalité de la guerre, leurs certitudes s'envolent et des questionnements apparaissent quant à leurs aspirations. Qu'adviendra-t-il de leur amitié dans ce conflit ?