L'accompagnateur

Klara, une jeune femme terrorisée, est poursuivie par un tueur qui lui a annoncé la date de sa mort. Et il ne lui reste plus que quelques heures à vivre... Pour son 14e suspense publié en France, Sebastian Fitzek, le numéro 1 du thriller allemand, a imaginé un scénario diabolique qui scotche le lecteur. Si tu connais le jour de ta mort, c'est qu'elle est déjà en chemin... Depuis un an, trois femmes ont été assassinées dans leur appartement. Avec, à chaque fois, la même image d'horreur : la date de leur mort écrite au mur de leur propre sang. D'où le surnom donné par les médias au psychopathe : le Tueur au calendrier. Un soir, peu après 22 heures, Jules est au standard d'un service d'accompagnement dédié aux femmes qui se sentent menacées. Quand il prend son premier appel, il entend une voix terrorisée : celle de Klara, qui prétend être poursuivie par le Tueur au calendrier. Ce dernier l'a informée de la date prochaine de sa mort. Et il ne reste plus à Klara que quelques heures à vivre... Mystérieux, oppressant, angoissant, l'un des thrillers psychologiques les plus retors de Sebastian Fitzek !