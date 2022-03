L'IMAM LE PLUS ECOUTE DE FRANCE Hassen Chalghoumi est un homme de paix qui affirme avoir été séduit par l'esprit de Gandhi. Libérons l'islam de l'islamisme remet les pendules à l'heure et se déchaîne aussi bien contre la minorité d'islamistes, ennemis de la République franc ? aise que contre les extrémistes qui, en France, ont toujours cherché des boucs émissaires, avec les Juifs comme avec les Arabes. Hassen Chalghoumi considère que la lai ? cité est une chance pour les musulmans de France, qu'elle protège l'ensemble des religions et qu'elle constitue le meilleur moyen d'éviter la résurgence des guerres de religion. Mais surtout, à ses yeux, les femmes sont les meilleurs vectrices de la sagesse au sein de l'islam et le meilleur des antidotes contre les dérives meurtrières de l'islamisme. Il en appelle à l'histoire, à la culture, à l'éducation parentale et à la reconquête de la langue arabe et des réseaux sociaux qui ne peuvent pas rester le monopole des radicalisés. Il revendique le patriotisme de ses semblables et leur amour pour leur pays. Pour lui, c'est aux musulmans qu'ils incombent de libérer l'islam de l'islamisme. Adversaire acharné de l'islamisme, son livre continuera à irriter ceux qui en sont venus jusqu'à menacer sa vie et sa famille et l'obligent à vivre sous constante protection policière.