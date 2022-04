Plaidoyer pour un monde (hyper)sensible. Et si ce n'était pas les hypersensibles qui étaient trop sensibles mais le monde qui ne l'était pas assez ?

Un essai singulier qui renouvelle l'approche du sujet de l'hypersensibilité Dans cet essai original sur l'hypersensibilité, Mathilde Chevalier-Pruvo, elle-même très sensible, s'attache à démontrer que l'hypersensibilité n'est pas uniquement un don pour soi mais aussi un cadeau pour le monde. Ce livre présente l'intérêt de sortir l'hypersensible d'une " étiquette " et d'interroger plutôt l'hyposensibilité du monde et de notre époque. Réflexion profonde et approfondie, menée par une auteure qui sait de quoi elle parle, ce texte est une véritable invitation au voyage, au coeur de notre intériorité et de notre humanité pour : découvrir l'être d'éveil et de création qu'est l'hypersensible, comprendre pourquoi il a été mis à la marge et ce qui pousse inconsciemment notre société à l'étouffer, construire un monde qui permette à chacun de cultiver sa sensibilité, avec des conséquences importantes sur notre rapport au corps, aux émotions, au travail, à l'amour, à la nature et à l'éducation. Par sa singularité, ce texte nous donne à lire comment une prise de conscience individuelle peut être facteur de changement pour le reste de la société. Et si la sensibilité était la clé de notre avenir commun ?