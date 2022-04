008 Apprenti espion - tome 6. 6

L'auteur de K en-Ichi, le disciple ulti me nous régale avec une comédie scolaire dynamique et renversante dans un lycée pour agents secrets. Jeune lycéen sans établissement, Eight est désespéré... Jusqu'au jour où il reçoit la lettre d'un lycée auquel il n'avait pas postulé ! Ravi de pouvoir enfin vivre une vie d'adolescent lambda, il est loin de se douter qu'il est en train d'intégrer un lieu de formation pour agents secrets !