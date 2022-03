Infinitude. Une lumière vers la connaissance de soi

Un oracle de sagesse pour se relier à la lumière de l'âme, avec des tableaux qui illuminent le coeur et l'esprit. L'Oracle Infinitude a pour but d'éclairer le chemin du voyageur, du pèlerin, qui le consulte en lui apportant des conseils sur la période qu'il est en train de vivre et pour laquelle il sollicite un éclairage. Les réponses données se réfèrent donc avant tout aux enseignements spirituels de l'Humanité, pour lesquels le but de la vie n'est pas simplement d'accéder à un bonheur et à un bien-être matériel et social, purement factice au final. Il ne s'agit pas de savoir si la réussite, ou l'échec, des désirs de réalisation personnelle et des besoins égotiques sont susceptibles de s'accomplir, mais de savoir, au fond, si la démarche est en accord avec les lois universelles, le dharma, ou est seulement le fruit d'une attente personnelle. Le but de la vie est donc d'aligner la personnalité sur l'âme, l'être existentiel sur l'être essentiel. Ce processus demande discipline, vigilance, conscience de soi et du but à atteindre. C'est pourquoi cet oracle invite à une certaine exigence de vie . Les auteurs proposent un travail intérieur pour accomplir notre destinée, tout en évitant tout matérialisme spirituel. Les 75 cartes sublimes de Myrrha et les textes inspirants de Samuel invitent à aller au fond de soi-même pour trouver le merveilleux de l'essentiel avant tout, avec un tirage original en trois étapes : Les cartes Odyssée de Vie : l'état des lieux (évolution ou refus). Les cartes Déesses-énergies : le soutien de la Déesse et ses solutions bénéfiques. Les cartes EDN-ADN : la Source, le Voeu, représenté par l'enfant divin et le citoyen du paradis. Face à la crise actuelle que vit l'humanité (que les grands cycles astrologiques et cosmiques permettent de comprendre), l'approche proposée par cet Oracle répond à un besoin profond de retrouver le chemin de la lumière.