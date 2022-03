Une comptine tendre et poétique sur les pouvoirs de l'imagination. Si j'avais des ailes dans le dos, je volerais comme un oiseau ; si j'avais une belle voix, je serais chanteur d'opéra ; si j'avais de longues dents, je dévorerais tout le temps ; si j'avais un long nez, je serais un fin limier... Un petit garçon s'imagine des attributs physiques hors du commun et les situations extraordinaitres qu'il pourrait vivre grâce à eux. L'album alterne des pages de texte simplement illustrées du personnage et des grandes images dans lesquelles on le retrouve en situation. Un bel album très coloré qui est une ode à l'imagination.