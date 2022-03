Investir dans l'immobilier pour devenir rentier

Un livre qui vous donnera les clés pour investir dans l'immobilier, quel que soit votre âge et votre situation financière L'immobilier est l'investissement préféré des Français, et un des plus courts chemins vers l'indépendance financière. Pourtant, comme le montre Nathalie Cariou, de multiples biais cognitifs et a priori entravent la mise en oeuvre de l'investissement dans la pierre. Elle propose dans ce livre une méthode complète et efficace pour investir : 4 stratégies d'investissement, des étapes pas à pas pour passer à l'action, et des clés pour investir même si vous avez un profil "difficile".