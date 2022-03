"Vincent est un quadra et un père célibataire d'un naturel discret et peu sûr de lui. A la suite de son divorce avec Camille, il rencontre l'insaisissable et exigeante Claire avec qui il vit une amitié singulière qui l'aide à surmonter sa déprime grâce à ses discussions animées et à leurs voyages. "Limite petit bain" est une comédie existentielle sur le deuil, l'amitié et comment trouver sa place sans en prendre trop".