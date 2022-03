Apprends-moi le dessin. Le manga

Série "Apprend moi le dessin" Ces albums sont le fruit de trente ans d'enseignement sur les techniques du dessin et de la bande dessinée, pour un public de tout âge et tout niveau. Face à l'engouement des lecteurs de tout âge pour le manga, on ne peut rester indifférent à ce phénomène. L'ouvrage vous apprend à dessiner de manière simple et ludique les personnages, en découvrant les spécificités du manga ainsi que les différents styles graphiques. Les prochains tomes traiteront des différents types de bande dessinée, les super héros, les toons et l'héroic-fantasy, tout un programme pour devenir un véritable professionnel, à vos crayons !