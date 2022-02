La route de la foi

Eugène-Maurice Verdeille, humble missionnaire catholique d'origine aveyronnaise, part pour la Chine à 25 ans. Dans ce continent grouillant de vie, il fait preuve d'un zèle pastoral ­remarqué pour baptiser, construire des églises. Il doit ­apprendre les langues locales et la culture chinoise. Il doi­t aussi soigner, éduquer, et nourrir le corps avant d'enrichir l'âme. Le Père ­Verdeille est le modèle d'une acculturation réussie, au service de l'amitié entre les peuples européens et asiatiques. Au-delà de l'histoire d'un homme, Jean-Pierre Rey ­réhabilite une oeuvre immense, l'évangélisation, qui a vu des milliers de missionnaires emprunter, sans esprit de retour, cette route de la Foi vers l'Asie. Au risque, parfois, de s'y perdre.