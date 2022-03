Quatre sagas légendaires d'Islande

L'activité littéraire en Islande médiévale fut extraordinaire. En témoignent notamment les célèbres sagas des Islandais, mais aussi d'autres catégories de sagas moins connues à l'étranger comme les sagas de chevaliers, en partie traduites ou adaptées de chansons de geste et de romans français, et les sagas légendaires. Celles-ci mettent en scène des héros du Nord dont les aventures se déroulent dans un passé lointain et un univers plus fictif que réel. Puisant dans les mythes et dans le folklore, les quatre textes ici présentés et traduits appartiennent à cette dernière catégorie : le Dit de Thorstein le Colosse-de-la-Ferme, le Dit de Helgi Fils de Thorir, la Saga de Sturlaug l'Industrieux, et la Saga d'Egil le Manchot et D'Asmund Tueur-de-Guerriers-Fauves. Rédigés entre le XIIIe et le XIVe siècle, ces textes s'adressent aujourd'hui, non seulement aux spécialistes mais aussi à tout amateur de légendes, curieux de découvrir le monde imaginaire des Islandais de cette époque. L'ouvrage comporte une sélection bibliographique des sagas islandaises. Nouvelle édition revue et augmentée par rapport à celle de 2002.