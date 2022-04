Coucou ! Les nids des oiseaux

Un premier livre de référence illustré à l'intention des jeunes enfants, avec des trous pour regarder à travers et des rabats à soulever pour observer de près les nids des oiseaux. En soulevant les rabats et en regardant à travers les trous sur chaque page, les enfants pourront observer de nombreux nids, du tout petit nid du colibri aux grands nids de boue des flamants roses, ainsi que l'éclosion de poussins. Ils apprendront en outre comment les oiseaux veillent sur leurs petits et pourquoi les manchots n'ont pas besoin de nids pour couver leurs oeufs.