Plantes magiques et secrets de sorcières

En se basant sur les nombreuses croyances et légendes qui existent à travers la France et le monde, l'auteure propose une balade féérique à la découverte des plantes magiques. Quelles plantes garantissent une santé de fer ou protègent des dangers ? Lesquelles procurent un pouvoir magique aux humains ? Lesquelles encore sont utilisées par les sorcières et les fées ? 39 plantes aux histoires merveilleuses et rocambolesques présentées dans 13 parties différentes, chacune composée de 3 plantes.