OK boomers ? Des jeunes face aux défis du siècle

"? Le gouvernement et plus généralement les adultes doivent se rendre compte qu'il faut nous faire confiance. C'est nous qui allons construire l'avenir. ? " Ces mots de Mehdi Legrand, 19 ans, interrogé par les journalistes de La Croix en mai 2021, sont plus que jamais porteurs d'espoir. Les années passent et les crises se superposent : elles sont sanitaires, sociales, économiques ou climatiques et menacent l'avenir de chacun. Les effets socio-économiques et psychologiques de ces crises touchent plus particulièrement les plus jeunes, confrontés à préparer leur futur dans un monde aux moyens limités et à l'avenir incertain. Leurs plus belles années se sont transformées en doutes et inquiétude au quotidien. Génération Covid, Me Too ou Black Lives Matter, les 15-25 ans des années 2020 sont loin d'être désintéressés des sujets de société, ils dénoncent à leur manière les conséquences d'un modèle de société installé par leurs aînés, les "? boomers ? ". C'est dur d'avoir vingt ans en 2020, d'autant plus quand celles et ceux qui vivront dans ce que d'aucuns appellent le monde d'après ne sont ni écoutés, ni entendus et encore moins représentés. Pour convaincre ceux qui dirigent aujourd'hui nos sociétés de tout mettre en oeuvre pour éviter une dégradation de la protection des droits humains, la jeunesse doit prendre la parole. Alors que son avenir dépend des décisions qui seront prises les prochaines années, comment pourrait-elle laisser son sort aux mains de ceux qui ne semblent ni l'entendre ni la comprendre ?? Ce livre interpelle la classe politique et les jeunes prêts à oeuvrer pour le changement de notre modèle social et politique qui alimente un creusement des inégalités et une hausse des violences envers les minorités. A mi-chemin entre l'essai et le récit, l'ouvrage examine sept grands défis de notre siècle pour imaginer les outils nécessaires à la préparation d'un avenir meilleur et comprendre le rôle qu'aura à jouer la nouvelle génération dans ces combats. Pour donner envie d'agir et de s'engager, l'ouvrage met en avant des portraits et témoignages de citoyens engagés. Il entend aussi, plus généralement, porter un message multigénérationnel pour sensibiliser les générations aujourd'hui aux commandes des institutions et des entreprises aux priorités qui doivent être les siennes.