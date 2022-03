Sous une bonne étoile. La vie d'un homme du monde

De Cheverny aux champs de bataille de la Première guerre mondiale, en passant par l'Egypte, la Terre Sainte, le sud de l'Europe et le Poitou, le comte Henri de Vibraye (1874-1971) a pour ambition de "donner un aperçu de ce qu'était la vie d'un "homme du monde" avant 1914 ? ". Dans ces souvenirs de jeunesse, il dépeint avec nostalgie son enfance au château de Cheverny et à Paris. Puis il décrit ses voyages en Egypte, qu'il découvre avec sa tante la princesse de Blacas, et la campagne de fouilles qu'il y dirige. Après son mariage avec Madeleine de la Morandière, il s'installe au château de La Roussière, dans les Deux-Sèvres. Ses mémoires se terminent par le récit, teinté d'esprit et d'humour, de son affectation à la mission française auprès du corps de cavalerie de l'armée britannique lors de la bataille d'Arras en 1917. Après la Grande guerre, Henri de Vibraye se consacre à sa propriété et à la chasse. Il est l'auteur d'ouvrages de vénerie réputés.