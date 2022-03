Ferme bien la porte

Les portes les mieux fermées n'empêchent pas les monstres d'entrer... Jules Larson vient de perdre son emploi et son petit ami. Fauchée, elle répond à une petite annonce offrant une somme d'argent importante pour devenir " gardienne d'appartement " dans un luxueux immeuble de New York, le Bartholomew. Fascinée par le bâtiment, époustouflée par l'appartement qu'elle occupe, elle ne voit pas combien les règles qui lui sont imposées sont contraignantes... jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'Ingrid, sa voisine du dessous, qui disparaît... Dès lors, persuadée que des événements étranges n'ont cessé de se produire depuis la construction du bâtiment, elle va s'attacher à retrouver Ingrid et éclaircir le mystère qui plane sur ce lieu, jusqu'à mettre sa propre vie en danger...