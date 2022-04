Bento, gamelle et lunch-box

Pour que la pause déjeuner ne soit plus synonyme de monotonie, voici 50 recettes complètes et équilibrées à glisser dans sa gamelle, son bento ou autre lunch-box. Des recettes simples et rapides à réaliser pour ne pas perdre de temps en cuisine. Des recettes spécialement conçues pour être faciles à transporter, froides ou à réchauffer, variées et savoureuses.